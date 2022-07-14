«Абсолютно неадекватно»: инерционная финансовая политика ведет к поражению России в глобальной войне против Запада

Нынешняя политика финансового блока правительства РФ ведет к проигрышу России в противостоянии с Западом. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России Евгений Минченко. По его оценке, эта часть власти РФ не учитывает изменившиеся реалии, о чем ярко говорят недавние заявления Минфина и Банка России о возрождении «бюджетного правила».

«Финансовый блок правительства хочет жить, как раньше, – складывать в кубышку на «черный день». Но он не понимает того, что ни одной кубышки сегодня надежной нет, как нам показала судьба $300 млрд, замороженных на Западе, и что «черный день» уже настал. То есть, я думаю, что две эти их ошибки приводят к тому, на мой взгляд, что сегодня проводится неадекватная абсолютно кредитно-денежная политика», – пояснил Минченко.

При этом эксперт обратил внимание, что действия финансовых властей идут вразрез с развитием производства внутри страны. «Ситуация, когда надо вкладываться в развитие отечественной экономики, мы почему-то вкладываемся в экономики Запада, накапливая золотовалютные резервы, которые в любой момент у нас могут «отжать». Еще и анонсируя вложения в валюты других стран, ликвидность которых под сомнением», – подчеркнул он.

«Ну, хорошо, мы начнем, например, продавать газ за турецкие лиры. А на эти турецкие лиры – мы что купим? Или юани – а что мы купим на юани? Какие могут быть расходные статьи? На мой взгляд, с этим есть большая проблема, и мое глубокое убеждение, что политика должна быть ориентирована на рост внутреннего производства, чего мы сегодня не видим», – пояснил эксперт.

«При такой инерционной политике мы неизбежно проиграем противостояние с Западом. Поэтому ее необходимо менять», – заключил Минченко.

Москва, Мария Соколова

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