Гость столицы выманивал у автомобилистов деньги «за разбитый телефон»

Гость столицы выманивал у владельцев авто деньги на ремонт телефона, который они якобы разбили. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В Москве 53-летний приезжий, желая поправить своё финансовое положение, прибег к мошенничеству. На тротуарах около пешеходных переходов он поджидал проезжающие машины. Когда те оказывались рядом он бросал в транспорт папку, которую держал в руках, или ударял ею по кузову авто. Если машина не останавливалась, то он садился в свой автомобиль и догонял водителя. Автолюбителю злоумышленник показывал свой предварительно сломанный телефон, который тот якобы повредил. Под предлогом урегулирования ситуации без вызова полицейских аферист предлагал заплатить деньги за причинённый ущерб. Водители соглашались и переводили ему от 3 до 10 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Столичные полицейские задержали мошенника на улице Академика Ильюшина. Установлено семь аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанного, по которым дознанием ОМВД России по району Сокол Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Москва, Андрей Дорофеев

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