российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 июля 2022, 13:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Гость столицы выманивал у автомобилистов деньги «за разбитый телефон»

Гость столицы выманивал у владельцев авто деньги на ремонт телефона, который они якобы разбили. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В Москве 53-летний приезжий, желая поправить своё финансовое положение, прибег к мошенничеству. На тротуарах около пешеходных переходов он поджидал проезжающие машины. Когда те оказывались рядом он бросал в транспорт папку, которую держал в руках, или ударял ею по кузову авто. Если машина не останавливалась, то он садился в свой автомобиль и догонял водителя. Автолюбителю злоумышленник показывал свой предварительно сломанный телефон, который тот якобы повредил. Под предлогом урегулирования ситуации без вызова полицейских аферист предлагал заплатить деньги за причинённый ущерб. Водители соглашались и переводили ему от 3 до 10 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Столичные полицейские задержали мошенника на улице Академика Ильюшина. Установлено семь аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанного, по которым дознанием ОМВД России по району Сокол Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

«Жмурки»: суд рассмотрит дело киллера, расстрелявшего 22 года назад вора в законе / Дело на 100 миллионов: вор потрошил в Москве банковские ячейки / «Они где-то рядом»: более 13 тысяч человек с начала года попались в Москве на пьяном вождении / «Незначительное воспламенение»: рабочие в Москве повредили газопровод / Дерево метровой толщины упало на фасад здания в центре столицы / «Убил на всякий случай»: застреливший женщину в Москве грабитель не нашел в офисе ничего ценного / Растратил треть миллиарда: задержан экс-заместитель главы МЧС / Криминальный труп пролежал в московской квартире больше недели

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,