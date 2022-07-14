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Четверг, 14 июля 2022, 19:01 мск

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«Незначительное воспламенение»: рабочие в Москве повредили газопровод

Рабочие повредили газопровод в Западном административном округе столицы, в результате чего произошло воспламенение газа. Об этом сообщили сегодня в АО «Мосгаз».

«В 14.47 при проведении подготовительных земляных работ для сноса дома по программе реновации на улице Удальцова, дом 49 строительной организацией был задет газопровод низкого давления, в результате чего произошло незначительное воспламенение, которое оперативно ликвидировано силами аварийно-спасательного формирования столичных газовиков», – говорится в сообщении компании.

В «Мосгазе» отметили, что ситуация не представляла угрозы – ранее дом был расселён и отключен от газа.

В результате инцидента никто не пострадал.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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