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Пятница, 15 июля 2022, 12:06 мск

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«Они где-то рядом»: более 13 тысяч человек с начала года попались в Москве на пьяном вождении

Госавтоинспекция с начала года привлекла в столице к ответственности почти 13,5 тысяч водителей, находившихся за рулём в нетрезвом состоянии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«За полгода почти 13,5 тысяч водителей привлечены к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции уточнили, что 6424 водителей были привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение, 6307 – за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Еще более 700 водителей привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ за повторный факт управления транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

«Сегодня пятница, и, если вечер обещает быть «весёлым», забудьте о своём автомобиле. Чтобы добраться домой, воспользуйтесь альтернативными видами передвижения», – призвали в ГИБДД.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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