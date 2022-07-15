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Пятница, 15 июля 2022, 12:06 мск

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Дело на 100 миллионов: вор потрошил в Москве банковские ячейки

Столичные полицейские завершили расследование уголовного дела о похищении более 95 млн рублей из банковских ячеек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следствием установлено, что фигурант арендовал банковские ячейки в различных отделениях одного из столичных банков. Находясь в хранилищах, он повреждал стенки перегородок между арендованными им и смежными сейфами. Таким образом он незаконно получал доступ к чужому имуществу и похищал его. Мужчина пользовался тем, что в банковских помещениях он находился один и за его действиями никто не наблюдал. В мае прошлого года данным способом обвиняемый совершил три кражи на общую сумму свыше 95 миллионов рублей», – уточнила Волк.

По данным фактам следователями территориальных подразделений органов внутренних дел возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были соединены в одно производство. Мужчина был объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Спустя несколько месяцев в результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории Смоленской области и доставлен в Москву для проведения следственных действий», – добавила официальный представитель МВД.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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