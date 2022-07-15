Ненормативный багаж: в «Шереметьево» грузчик украл более 20 миллионов рублей

Столичные полицейские задержали грузчика, который похитил из багажа пассажиров аэропорта «Шереметьево» более 20 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево задержали жителя Московской области, который работает грузчиком в аэровокзальном комплексе. Он подозревается в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Предварительно установлено, что в ходе погрузки багажа злоумышленник вскрыл чемоданы пассажиров рейса Москва-Бишкек. Из одного из них он похитил 10 миллионов рублей, а из другого – 11 миллионов», – рассказала официальный представитель МВД.

Волк добавила, что подозреваемый был задержан по горячим следам. Во время досмотра он выдал украденные деньги, которые прятал под футболкой.

Следователем следственного отдела линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Полицейскими устанавливаются личности его сообщников и возможная причастность к другим аналогичным преступлениям.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»