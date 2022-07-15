российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 июля 2022, 13:49 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Жмурки»: суд рассмотрит дело киллера, расстрелявшего 22 года назад вора в законе

В столице предстанет перед судом 45-летний ранее судимый местный житель, обвиняемый в покушении на убийство преступного авторитета. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что в декабре 1999 года обвиняемый вступил в сговор со своим знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленный на совершение убийства мужчины, занимавшего одно из высших положений в преступной иерархии. Обвиняемый за денежное вознаграждение в размере 2 тысячи долларов США согласился выступить в роли исполнителя. 17 марта 2000 года обвиняемый находился в подъезде жилого дома по ул. Дубнинской. Дождавшись, когда потерпевший подойдет к двери своей квартиры, исполнитель, спускаясь по лестнице, произвел не менее пяти выстрелов в мужчину из неустановленного огнестрельного оружия, снабженного глушителем», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Решив, что убил потерпевшего, киллер вместе с сообщником, который ожидал в машине, покинули место преступления. Однако преступный авторитет выжил и ему была оказана медицинская помощь.

Проходящий по уголовному делу москвич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц, по найму).

«Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – добавили в прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Дело на 100 миллионов: вор потрошил в Москве банковские ячейки / «Они где-то рядом»: более 13 тысяч человек с начала года попались в Москве на пьяном вождении / «Незначительное воспламенение»: рабочие в Москве повредили газопровод / Дерево метровой толщины упало на фасад здания в центре столицы / «Убил на всякий случай»: застреливший женщину в Москве грабитель не нашел в офисе ничего ценного / Растратил треть миллиарда: задержан экс-заместитель главы МЧС / Криминальный труп пролежал в московской квартире больше недели / Дело об убийстве фон Калмановича: присяжные вынесли вердикт

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,