«Жмурки»: суд рассмотрит дело киллера, расстрелявшего 22 года назад вора в законе

В столице предстанет перед судом 45-летний ранее судимый местный житель, обвиняемый в покушении на убийство преступного авторитета. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что в декабре 1999 года обвиняемый вступил в сговор со своим знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленный на совершение убийства мужчины, занимавшего одно из высших положений в преступной иерархии. Обвиняемый за денежное вознаграждение в размере 2 тысячи долларов США согласился выступить в роли исполнителя. 17 марта 2000 года обвиняемый находился в подъезде жилого дома по ул. Дубнинской. Дождавшись, когда потерпевший подойдет к двери своей квартиры, исполнитель, спускаясь по лестнице, произвел не менее пяти выстрелов в мужчину из неустановленного огнестрельного оружия, снабженного глушителем», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Решив, что убил потерпевшего, киллер вместе с сообщником, который ожидал в машине, покинули место преступления. Однако преступный авторитет выжил и ему была оказана медицинская помощь.

Проходящий по уголовному делу москвич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц, по найму).

«Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – добавили в прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»