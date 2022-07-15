Домодедовские таможенники нашли у гражданки Белоруссии ювелирку на 8 млн рублей

Сотрудники Домодедовской таможни обнаружили у гражданки Белоруссии, прибывшей из ОАЭ, ювелирные изделия стоимостью 8 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба таможни.

«Гражданка Республики Беларусь, прибывшая рейсом Дубай – Москва, проследовала через «зеленый» коридор, где была остановлена сотрудником таможни. При проведении таможенного контроля были обнаружены ювелирные изделия: браслет Cartier, кольцо Bvlgari и наручные часы Patek Phillipe», – говорится в сообщении пресс-службы.

Экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из сплава золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Таможенная стоимость незадекларированных товаров составила 8 381 235 рублей, уплате подлежат таможенные платежи в размере 2 338 469 рублей.

По данному факту производятся проверочные мероприятия в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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