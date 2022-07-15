«Амнистия»: более 33 тысяч москвичей попросили компенсировать им штрафы за нарушение антиковидных мер

За полтора месяца более 33 тысяч граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц подали в столице заявления на возмещение штрафов, выписанных за нарушение антиковидных ограничений. Об этом сообщила первый замначальника главного контрольного управления Москвы Ирина Зайко, передает «Интерфакс».

«По состоянию на 14 июля гражданами подано свыше 33,3 тыс заявлений на получение единовременной компенсации», – сказала она.

Зайко добавила, что от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц поступило более тысячи заявлений. По ее словам, выплаты компенсаций уже начались.

С 1 июня 2022 года граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица в Москве получили возможность подать заявление на получение единовременной компенсации за оплаченные административные штрафы, которые назначили за несоблюдение требований, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы в связи с распространением COVID-19.

Исключением являются штрафы за нарушение режима обязательной самоизоляции.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»