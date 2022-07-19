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Вторник, 19 июля 2022, 12:18 мск

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«Мясорубка»: легковушка сгорела в результате массовой аварии на МКАД – один человек погиб

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на МКАД. Как сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве, одна из столкнувшихся машин загорелась.

«Авария произошла примерно в 5.20 на 22-м километре внутренней стороны московской кольцевой автодороги. Водитель автомобиля «Газель» остановился во второй полосе от края проезжей части из-за неисправности, после чего к нему подъехал водитель автомобиля Mazda, чтобы оказать помощь. Позднее водитель автомобиля KIA – такси, совершил наезд на автомобиль «Газель», после чего произошло возгорание KIA, его водитель и пассажир успели покинуть салон автомобиля. Водитель грузового авто в момент столкновения, пытаясь избежать наезда, отпрыгнул на соседнюю полосу проезжей части, где на него совершил наезд водитель автомобиля Ford», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в ГИБДД, в результате происшествия водитель «Газели» от полученных травм скончался. Водитель и пассажир такси при столкновении получили различные травмы и были госпитализированы.

Как отметили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, после аварии движение осуществлялось по двум полосам из пяти. К настоящему моменту дорога полностью свободна.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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