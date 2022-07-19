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Вторник, 19 июля 2022, 12:18 мск

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Гастарбайтер в Подмосковье поджег бытовку с коллегами

В городском округе Красногорск гражданин одного из соседних государств пытался заживо сжечь двоих рабочих. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 15 июля 2022 года в ночные часы обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории земельного участка, расположенного в поселке Отрадное Красногорского городского округа на почве личных неприязненных отношений к двоим своим коллегам, решил совершить их убийство. Во исполнение своего преступного умысла мужчина, убедившись, что его коллеги находятся в бытовке, облил её бензином и совершил поджог», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что пострадавшие, заметив возгорание, смогли покинуть бытовку.

Задержанный 47-летний мигрант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 «а,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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