Ломать и строить: в столице с начала программы реновации расселено 220 старых домов

С момента начала реализации в столице программы реновации расселено 220 старых домов. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Лидером по количеству расселенных зданий стал Западный административный округ – здесь расселено 37 домов. На втором месте – Восточный округ (31 дом). Замыкает тройку лидеров Юго-Западный округ, где полностью расселено 24 здания», – цитирует Левкина пресс-служба департамента.

Он напомнил, что первыми, в феврале 2018 года, новые квартиры по программе получили жители района Северное Измайлово. Сейчас дома расселены уже в 49 районах столицы, больше всего – в Пресненском.

«Жители еще 301 дома находятся в процессе переезда в новые квартиры», – добавил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда, вызвавшая первоначально негативный общественный резонанс, была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Этот проект касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.

Москва, Андрей Дорофеев

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