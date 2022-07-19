российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 июля 2022, 18:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Ломать и строить: в столице с начала программы реновации расселено 220 старых домов

С момента начала реализации в столице программы реновации расселено 220 старых домов. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Лидером по количеству расселенных зданий стал Западный административный округ – здесь расселено 37 домов. На втором месте – Восточный округ (31 дом). Замыкает тройку лидеров Юго-Западный округ, где полностью расселено 24 здания», – цитирует Левкина пресс-служба департамента.

Он напомнил, что первыми, в феврале 2018 года, новые квартиры по программе получили жители района Северное Измайлово. Сейчас дома расселены уже в 49 районах столицы, больше всего – в Пресненском.

«Жители еще 301 дома находятся в процессе переезда в новые квартиры», – добавил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда, вызвавшая первоначально негативный общественный резонанс, была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Этот проект касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

«Амнистия»: более 33 тысяч москвичей попросили компенсировать им штрафы за нарушение антиковидных мер / Маски возвращаются: московский оперштаб рекомендовал носить защиту в помещениях / «Остров невезения»: британское посольство в Москве не сможет пользоваться прежним адресом / «В петле индукции»: устройства для слабослышащих появятся на всех станциях московского метро / Название «Площадь ЛНР» официально присвоено территории у британского посольства в Москве / На долгую память: в честь ЛНР в Москве назовут территорию перед британским посольством / Новые сервисы для упрощенного согласования перепланировки помещений появились в Москве / В Москве началось голосование по выбору территории для наименования в честь ЛНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика, Правительство Москвы,