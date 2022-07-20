Скончался в больнице: мужчина упал с моста на МКАД и раздавил Porsche

В столичной больнице скончался мужчина, который накануне вечером упал с эстакады на МКАД. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.
«Пострадавший скончался в медучреждении», – говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошел около 17.00 на 65 километре внешней стороны московской кольцевой автодороги. 43-летний мужчина упал с моста на проезжающий автомобиль Porsche.
Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Автомобиль получил повреждения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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