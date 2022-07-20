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Среда, 20 июля 2022, 10:51 мск

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Скончался в больнице: мужчина упал с моста на МКАД и раздавил Porsche

В столичной больнице скончался мужчина, который накануне вечером упал с эстакады на МКАД. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«Пострадавший скончался в медучреждении», – говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел около 17.00 на 65 километре внешней стороны московской кольцевой автодороги. 43-летний мужчина упал с моста на проезжающий автомобиль Porsche.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Автомобиль получил повреждения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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