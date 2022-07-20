российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 июля 2022, 13:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Нехорошая квартира»: в Подольске три человека погибли и двое попали в больницу с отравлением

Трупы трех человек были обнаружены в одной из квартир в подмосковном Подольске. Еще один мужчина и девочка-подросток госпитализированы с отравлением, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«19 июля 2022 года в одной из квартир в городе Подольске обнаружены тела троих мужчин без видимых телесных повреждений. Кроме этого, из квартиры в реанимационное отделение госпитализированы мужчина и 15-летняя девочка с признаками отравления неустановленным веществом», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств, приведших к гибели и госпитализации людей. Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошен хозяин квартиры, обнаруживший погибших и пострадавших, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские и судебная химическая.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Гастарбайтер в Подмосковье поджег бытовку с коллегами / Вьетнамцев-нелегалов держали в швейном цеху / Локомотив столкнулся с автобусом в Подмосковье / Домодедовские таможенники нашли у гражданки Белоруссии ювелирку на 8 млн рублей / Ненормативный багаж: в «Шереметьево» грузчик украл более 20 миллионов рублей / Пьяный мужчина с ружьём бродил по Электростали / Трехлетний ребенок выпал из окна в Подмосковье / Сорвал государственный флаг: житель Подмосковья стал фигурантом уголовного дела

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,