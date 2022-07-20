«Нехорошая квартира»: в Подольске три человека погибли и двое попали в больницу с отравлением

Трупы трех человек были обнаружены в одной из квартир в подмосковном Подольске. Еще один мужчина и девочка-подросток госпитализированы с отравлением, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«19 июля 2022 года в одной из квартир в городе Подольске обнаружены тела троих мужчин без видимых телесных повреждений. Кроме этого, из квартиры в реанимационное отделение госпитализированы мужчина и 15-летняя девочка с признаками отравления неустановленным веществом», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств, приведших к гибели и госпитализации людей. Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошен хозяин квартиры, обнаруживший погибших и пострадавших, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские и судебная химическая.

Москва, Андрей Дорофеев

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