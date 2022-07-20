«По локоть в крови»: члены ОПГ «Шараповские» проведут в колонии десятилетия

Столичный суд на основании обвинительного вердикта присяжных вынес приговор членам ОПГ «Шараповские» за серию убийств, покушений и незаконный оборот оружия. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московского главка Следственного комитета России.

«Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговора в отношении Рабадана Магомедвалиева, Шамсутдина Джамалутдинова, Юсупа Ахмедутдинова и Шамсутдина Мухтарова», – говорится в сообщении ведомства.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в участии в банде, убийстве двух лиц, совершенном организованной группой по найму, сопряженном с бандитизмом, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ахмедутдинову и Мухтарова назначено наказание в виде пожизненного заключения, Магомедвалиеву в виде 24 лет колонии, а Джамалутдинову в виде 22 лет лишения свободы.

В суде было доказано, что в период с 2006 по 2013 года фигуранты, входившие в состав ОПГ, совершили на территории города Москвы ряд убийств и других особо тяжких преступлений. При этом Магомедвалиев выступал в роли заказчика и непосредственно финансировал банду, Джамалутдинов организовывал исполнение преступлений и обеспечивал соучастников оружием, а Ахмедутдинов и Мухтаров были исполнителями преступлений.

В частности, в середине 2006 года у Магомедвалиева возник конфликт с соучредителем одной из коммерческих организаций, отказавшимся увеличить ему долю прибыли, получаемой от сдачи в аренду торговых площадей. По его заказу Ахмедутдинов и Мухтаров в апреле 2007 года застрелили жертву у подъезда жилого дома на улице Пырьева в Москве. В том же году соучастники совершили аналогичное убийство московского юриста, у которого также возник конфликт с Магомедвалиевым.

«Участники банды тщательным образом готовились к каждому преступлению, организовывали наблюдение за потерпевшими, а после их совершения избавлялись от используемых автомобилей, средств связи и огнестрельного оружия, что и позволяло им длительное время безнаказанно продолжать преступную деятельность», – отметили в СК.

В 2019 году на территории Республики Дагестан и Москвы они были задержаны. В ходе обысков был обнаружен схрон оружия и изъяты гранаты, а также другие боеприпасы.

Ранее в отношении других участников банды – Казбека Магомедова и Махача Нурудинова судом вынесен обвинительный приговор, которым они были признаны виновными в совершении покушения на убийство по найму столичного предпринимателя, заказчиком которого выступал Магомедвалиев. Магомедову назначено дополнительное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

В отношении организатора банды и одного из заказчиков преступлений в настоящее время расследование уголовного дела продолжается, они объявлены в международный розыск. Также следствием устанавливаются иные лица, входившие в состав вооруженной преступной группы и другие эпизоды их преступной деятельности.

Москва, Андрей Дорофеев

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