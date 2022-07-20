«Суверенитет и народовластие»: Путин озвучил секрет успеха в новой эпохе

Однополярное мироустройство стало тормозом развития цивилизации, в новой эпохе высокую динамику роста могут обеспечить только подлинно суверенные государства. Об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

По его словам, в наступившей новой эпохе революционные трансформации всё больше набирают обороты, и эти изменения необратимы. Как на национальном, так и на глобальном уровне идёт выработка принципов гармоничного, более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка – альтернативного существовавшему до сих пор однополярному мироустройству, «которое по своему характеру, безусловно, становится тормозом для развития цивилизации».

«Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Ну почему этот «золотой миллиард» из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности? Она делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по своей сути, а лежащая в её основе глобалистская, якобы либеральная идеология всё больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание», – заявил президент.

Складывается впечатление, добавил Путин, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего. Это связано с тем, что «золотой миллиард» занял свои позиции за счёт грабежа других народов в Азии, и Африке, а теперь панически боится, что другие мировые центры смогут предложить свои варианты развития.

«Но как бы западные и наднациональные элиты не стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает всё-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни людей, в защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалов, моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», – отметил глава Российского государства.

Путин уточнил, что суверенитет – это свобода национального развития, а значит, и каждого человека в отдельности.

«Технологическая, культурная, интеллектуальная, образовательная состоятельность государства, – вот что это такое. И безусловно, важнейшая составляющая суверенитета – ответственное, деятельное и национально мыслящее, национально ориентированное гражданское общество», – считает президент.

«Убеждён, чтобы быть сильными, независимыми, конкурентоспособными, нам нужно совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни страны, в том числе и механизмы народовластия, прямой демократии, участия людей в решении важнейших для общества и для граждан проблем», – заключил Путин.

Москва, Андрей Дорофеев

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