Сгорела крыша: около 400 человек эвакуировали в столице из горящей многоэтажки

Крупный пожар произошел ночью с в девятиэтажном жилом доме на Ленинском проспекте столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.
«Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений из лифта был спасен человек. Всего из жилого дома было выведено порядка 400 человек. Принятыми мерами в 00.52 пожар был локализован, а в 03.18 – ликвидирован», – говорится в сообщении.
По данным спасателей, выгорело около 1000 квадратных метров кровли здания.
Для борьбы с огнем было задействовано 140 человек личного состава и 44 единицы техники, в том числе техника экстренных служб города и вертолет Московского авиационного центра, который произвел 9 сбросов воды.
Сведений о пострадавших спасателям не поступало.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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