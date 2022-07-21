Переполох у храма: столичная полиция задержала участников стрельбы

Полиция задержала троих молодых людей, устроивших ночью стрельбу на северо-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе ночью недалеко от церкви на Одинцовской улице. Как было установлено полицейскими, компания молодых людей несколько раз выстрелила в воздух, после чего они сели в автомобиль и уехали. На месте происшествия были обнаружены и изъяты гильзы, которые, как выяснилось по результатам экспертизы, являются светозвуковыми», – говорится в сообщении.

На улице Твардовского полицейские задержали троих подозреваемых – молодых людей в возрасте от 27 до 29 лет. У одного из них при личном досмотре был обнаружен и изъят предмет, похожий на охолощенный автомат Калашникова, который направлен на экспертизу.

Следствием ОМВД России по району Строгино по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».

Москва, Андрей Дорофеев

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