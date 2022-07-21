Серийный насильник охотился на женщин в одном из московских лесопарков

Правоохранители задержали молодого человека, совершившего преступления против половой неприкосновенности на северо-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, днем 17 июля 2022 года обвиняемый, находясь на территории Митинского лесопарка в городе Москве, напал на ранее незнакомую девушку и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Спустя непродолжительное время он попытался совершить аналогичное преступление в отношении другой женщины, однако ей удалось убежать», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе совместной работы сотрудников СК и полиции в короткие сроки было установлено местонахождение 24-летнего нападавшего. Он задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе следственных действий потерпевшие опознали фигуранта.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Фигурант проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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