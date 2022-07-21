российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 июля 2022, 17:28 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Пятилетняя девочка выпала из окна на юго-востоке Москвы

Пятилетняя выпала из окна жилого дома в Люблино. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Из окна жилого дома на ул. Верхние Поля выпал пятилетний ребенок. В тяжёлом состоянии девочка доставлена в больницу», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту контролирует Люблинская межрайонная прокуратура.

По данным ведомства, на момент происшествия в квартире находилась мать малолетней и еще двое детей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Переполох у храма: столичная полиция задержала участников стрельбы / Сгорела крыша: около 400 человек эвакуировали в столице из горящей многоэтажки / «По локоть в крови»: члены ОПГ «Шараповские» проведут в колонии десятилетия / Скончался в больнице: мужчина упал с моста на МКАД и раздавил Porsche / «Мясорубка»: легковушка сгорела в результате массовой аварии на МКАД – один человек погиб / Гость столицы выманивал у автомобилистов деньги «за разбитый телефон» / «Жмурки»: суд рассмотрит дело киллера, расстрелявшего 22 года назад вора в законе / Дело на 100 миллионов: вор потрошил в Москве банковские ячейки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,