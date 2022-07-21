Пятилетняя девочка выпала из окна на юго-востоке Москвы

Пятилетняя выпала из окна жилого дома в Люблино. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Из окна жилого дома на ул. Верхние Поля выпал пятилетний ребенок. В тяжёлом состоянии девочка доставлена в больницу», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту контролирует Люблинская межрайонная прокуратура.

По данным ведомства, на момент происшествия в квартире находилась мать малолетней и еще двое детей.

Москва, Андрей Дорофеев

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