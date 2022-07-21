Режиссера «Ералаша» приговорили к 14 годам колонии за педофилию

Солнцевский суд столицы вынес обвинительный приговор бывшему режиссеру киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому за иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.
«Установлено, что Белостоцкий в период с 5-6 ноября 2018 года, находясь в своей квартире в г. Москве, совершил иные действия сексуального характера в отношении ранее знакомого ему малолетнего мальчика, находившегося в беспомощном состоянии, которое лишало его возможности понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказать сопротивление», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В пресс-службе добавили, что Белостоцкий осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Он приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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