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Пятница, 22 июля 2022, 13:26 мск

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Устроила ДТП: Следком разбирается в обстоятельствах избиения малолетней девочки в Подмосковье

Следственный комитет изучает обстоятельства нанесения побоев малолетней девочке в Подмосковье, которая находясь за рулем автомобиля, повредила другую машину. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

«В ряде СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина нанес удар по лицу малолетней девочке. По данным СМИ, ранее он усадил ребенка на руль автомобиля, после чего девочка, выехав, зацепила соседнее транспортное средство. По данной информации следственным отделом по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области организована проверка», – говорится в сообщении ведомства.

В рамках доследственной проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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