«Потеряли былую лёгкость»: в столице на 22% сократилось число ДТП с участием пьяных водителей

В первом полугодии в столице на 22% сократилось число ДТП, совершенных водителями, находившимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«В Москве на 22 % сократилось число ДТП с участием нетрезвых водителей. Число погибших и раненных людей в таких дорожных авариях уменьшилось на 26% и 16%. В первом полугодии зарегистрировано 158 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 20 и пострадали 212 человек», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции добавили, что в 30% таких случаев участниками ДТП стали лица, отказавшиеся от медицинского освидетельствования, в 20% – водители в наркотическом опьянении.

Наиболее часто подобные происшествия регистрировались по воскресеньям, а временной пик аварийности приходится на период с 23.00 до 01.00.

Самыми частыми нарушениями со стороны нетрезвых водителей стали несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, несоблюдение безопасной дистанции, выезд на полосу встречного движения.

В Госавтоинспекции призвали граждан, заметивших на дороге водителя с признаками опьянения, немедленно сообщать об этом по телефону 112.

Москва, Андрей Дорофеев

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