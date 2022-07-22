Вечеринка, драка, стрельба: двое жителей Подмосковья подозреваются в покушении на убийство женщины и ее сына

По поручению председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин, подозреваемых в покушении на убийство женщины и ее 22-летнего сына в Ленинском городском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области.

«По данным следствия, в ночные часы 4 июля 2022 года на территории частного домовладения, расположенного в деревне Мисайлово Ленинского городского округа, между одним из подозреваемых и жильцом дома произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, переросший в драку. После произошедшего подозреваемый, вооружившись охотничьим карабином, вернулся в дом вместе со своим знакомым и произвел несколько выстрелов в сторону женщины и её 22-летнего сына, находившихся в жилище, причинив им ранения. Далее нападавшие скрылись с места происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Следователем осуществляются допросы потерпевших и подозреваемых. Назначено проведение баллистической и судебно-медицинских экспертиз.

Как отмечают СМИ, в этот день в доме была вечеринка. У хозяина дома с одним из знакомых произошла пьяна ссора и завязалась драка. После потасовки гость уехал, и вернулся с приятелем и карабином.

Москва, Андрей Дорофеев

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