На Патриарших прудах горит ресторан

Пожар произошел в столичном ресторане, расположенном в районе Патриарших прудов. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«В 16.45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный административный округ, пер. Ермолаевский, д. 7. По прибытию ПСП было установлено, что из вытяжки и с первого этажа наблюдается дым. Происходит загорание на первом этаже. Звенья направлены на проверку выше расположенных этажей», – говорится в сообщении.

В 17.10 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров.

«На данный момент открытое горение сбито», – сообщили в главке МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало.

Очевидцы уточняют в соцсетях, что возгорание произошло в ресторане Patara. Посетители и персонал эвакуированы. Прилегающая территория сильно задымлена.

В департаменте транспорта столицы предупредили, что из-за пожара движение по Ермолаевскому переулку и Малому Патриаршему переулку перекрыто.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»