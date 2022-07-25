«Виртуоз Москвы»: преподаватель выманил у учеников музыкальные инструменты на 8 млн рублей

Суд в столице рассмотрит уголовное дело преподавателя музыки, похитившего музыкальные инструменты на 8 миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Как было установлено, в период с сентября 2019 по апрель 2021 года 31-летний обвиняемый преподавал в музыкальном образовательном учреждении. Во время работы он под различными надуманными предлогами – аренды, ремонта, временного пользования, продажи или обмена – получал от своих учеников или знакомых музыкальные инструменты. Обещанные обязательства злоумышленник в дальнейшем не исполнял, а полученные музыкальные инструменты сбывал. Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 8 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что некоторые из похищенных инструментов являются коллекционными.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», которые соединены в одно производство. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – добавили в столичном главке МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

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