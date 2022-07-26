«Ввести полный запрет»: детский омбудсмен Подмосковья высказалась о пропаганде ЛГБТ

В России следует ввести полный запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, поскольку эти тема не должна затрагивать детей и общество в целом. Об этом написала в сети «ВКонтакте» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Я, конечно, категорически поддерживаю предложение о том, чтобы ввести полный запрет на пропаганду ЛГБТ в России во всех его проявлениях. Я против появления таких сюжетов в книгах, фильмах, спектаклях и тд, даже если они прикрываются 18+. В этих вопросах я придерживаюсь консервативной точки зрения. И чем дальше, тем больше. Вариации на эти темы должны быть сугубо личного характера и за закрытыми дверями. Эти идеи не должны касаться наших детей и общества в целом. Тем более, что все-таки большинство проживающих в нашей стране придерживаются сугубо патриархальных взглядов на союз мужчины и женщины», – считает Мишонова.

Она высказалась на данную тему в связи с жалобами граждан на распространение в торговой сети книги «Лето в пионерском лагере». Жители Подмосковья попросили омбудсмена вмешаться в ситуацию, однако распространение издание не нарушает действующего законодательства.

«Мы получили гневные обращения и комментарии по поводу продажи этой книги в магазинах. Меня просят повлиять на ситуацию. Мы обратились в Роскомнадзор. Там ответили, что нарушений при распространении данного издания не выявлено, так как стоит маркировка 18+», – констатировала Мишонова.

Москва, Андрей Дорофеев

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