«Картина удручающая»: финансовая политика усугубляет ситуацию в экономике России

В России при нынешней финансовой политике не получится преодолеть кризис и перезапустить экономический рост. Об этом заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в Москве. По его оценке, снижение ключевой ставки ЦБ чуть больше, чем прогнозировали эксперты связано с тем, что ситуация в стране значительно хуже, чем в официальных отчетах.

«Думаю, что это (снижение ключевой ставки) не от хорошей жизни, а от того, что ситуация в экономике хуже, чем то, что мы видим в официальных отчетах Росстата. Даже те цифры, которые показывает Росстат, они на самом деле удручающие. 20 миллионов 900 тысяч человек за чертой бедности по итогам первого квартала. Данных второго квартала пока нет, но, очевидно, что ситуация будет, мягко говоря, не лучше, а хуже. Спад по промышленным предприятиям: 97% падение выпуска автомобилей, 77% падения выпуска автобусов, спад производства двигателей – 65%... бытовая техника и электроника – от 70%. Экономика встает колом без импортных комплектующих и расходников, а оборотного капитала по большому счету нет», – констатировал Жуковский.

При этом экономист обратил внимание, что в России ускорилось падение уровня жизни, который планомерно снижается с 2014 года. «В мае зарплаты и пенсии в реальном выражении с официальной инфляцией упали на 7,8%. Это рекордное обрушение за последние 25 лет с дефолта 98-го года. И в тоже самое время товарооборот в рознице – падение в среднем на 11%, по непродовольственным товарам – падение на 17%. Все эти данные если объединить, то картинка на самом деле в экономике удручающая. И когда ЦБ улучшает прогнозы – конечно они их улучшают, если б ухудшали, к ним бы возникли вопросы со стороны их работодателя. Поэтому уже по инфляции прогноз – 12-15% в этом году. Думаю, что реальный рост цен можно смело умножать примерно в 2 раза», – заявил он.

«За один квартал чистый вывоз капитала банками, населением и корпорациями превысил совокупный вывоз капитала за весь прошлый год. Это огромный инвестиционный ресурс, который в российскую экономику не поступил и не поступит. В заявлении (главы Банка России Эльвиры) Набиуллиной говорится о том, что есть предварительный прогноз по чистому вывозу капитала по итогу всего года. То есть данные в принципе сейчас засекречены, как по валютным резервам, по золотому запасу, по бюджетным расходам и доходам, но есть прогноз по чистому вывозу капитала – это 250-260 млрд по итогам всего 2022 года. С учетом того, что было введено валютное регулирование, контроль, запрет на продажу ценных бумаг нерезидентами, выходы из долей в российском бизнесе… Правда потом многие эти ограничения были сняты, возврат части валютной выручки, продажа выручки на внутреннем валютном рынке, объемы переводов денежных средств за рубеж, то есть мы потеряем даже по текущему обменному курсу примерно 12 трлн рублей. Это больше половины годового федерального бюджета», – отметил эксперт.

«Такое ощущение, что эти деньги российской экономике были не нужны и государство – минфин, Центробанк, правительство не могут придумать, как сделать так, чтобы эти деньги работали в внутри страны, те самые 25 млн высокопроизводительных рабочих мест из майских указов, повышение уровня жизни на 40-50%, снижение уровня бедности в 2 раза и прочие прекрасные обещания, которых мы так и не получили», – подчеркнул Жуковский.

Эксперт также обратил внимание на прогноз ЦБ, что «быстрого отскока после падения не произойдет» и спад в этом году составит порядка 5-6%.

«Но в следующем году уже будет кризис, даже не депрессия, а рецессия, спад в диапазоне 1-4%, и может быть, если сильно повезет к 2024 году мы выйдем в плюс на 2-3%. Чтобы было понятно, с 2008 года экономика России тоже в принципе сильно-то не росла, выросла на 8,5-9%, среднегодовые темпы ниже 0,6% за 13 лет и сейчас мы уходим еще ниже. То есть мы возвращаемся вообще куда-то в 2005-2007 год по объему экономики», – заявил он.

Жуковский отдельно подчеркнул, что снижение ставки до 8% – мера необходимая, но недостаточная.

«Пока кредиты для бизнеса не будут 2-3% и под оборотный капитал и под капвложения, говорить о каком-то преодолении инвестиционного спада не получится… У нас инвестиции в основные фонды – то, что двигает экономику, в 2021 году в фиксированных ценах с очисткой от инфляции были уже меньше на 15,5%, чем в 2008 году. То есть у нас инвестиционный кризис с 2012 или с 2008 года, смотря как считать. Мы в принципе вкладываем сегодня меньше, чем 14-15 лет назад», – констатировал он.

«Это к вопросу о технологическом суверенитете, импортозамещении, вставании с колен и прочем. Без инвестиций не может быть роста экономики. Пока у нас не будет инвестиций в экономику выше 27% ВВП, а лучше – больше 30%, а сегодня 20-21%, ни о каком перезапуске экономического роста речи быть не может», – заключил Жуковский.

Ранее сообщалось, что 22 июля Банк России снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов – с 9,5% до 8% годовых. Причинами для пересмотра показателя ЦБ назвал продолжающее снижение инфляции, заметное уменьшение инфляционного ожидания населения и бизнеса и более медленное снижение деловой активности, чем регулятор ожидал в июне.

Москва, Мария Соколова

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