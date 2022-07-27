«Подняли из толщи воды»: столичные спасатели вытащили купальщицу из Мещерского пруда

Помощь спасателей потребовалась женщине, купавшейся в Мещерском пруду столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«Вечером 26 июля вахтенным наблюдателем поисково-спасательной станции «Мещерская» была замечена тонущая женщина. По тревоге к месту происшествия была направлена дежурная смена спасателей. В 30 метрах от берега они подняли из толщи воды на поверхность обессилевшую гражданку. Пострадавшую доставили на спасательную станцию, где оказали ей первую помощь», – говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что после осмотра бригадой «скорой помощи» спасённая отказалась от госпитализации и, выслушав рекомендации спасателей о правилах безопасного поведения на воде, покинула станцию в сопровождении знакомых.

«Спасатели на воде настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности на водоёмах: купаться только в разрешённых для этого местах, не переоценивать свои силы, заплывая далеко от берега, не находиться слишком долго в воде», – напомнили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»