Задушила дочь: жительницу Подмосковья отправят на принудительное лечение

Суд рассмотрит вопрос о направлении на принудительное лечение жительницы Подмосковья, убившей свою дочь. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием установлено, что днем 4 января 2021 года в деревне Гаврино городского округа Павловский Посад женщина во время прогулки задушила свою дочь и спрятала ее тело в ближайшей лесополосе, закопав в снегу. В правоохранительные органы обратилась родственница женщины, обеспокоенная ее долгим отсутствием. В ходе поисков в вечерние часы было обнаружено тело ребенка без признаков жизни, также была найдена и задержана его мать», – говорится в сообщении ведомства.

Следствие по данному делу завершено. Собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение 34-летней женщиной преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ УК РФ (убийство малолетнего).

«В ходе следствия женщине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению, она не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с чем уголовное дело в отношении нее направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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