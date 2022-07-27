«Потерпевшая оказала сопротивление»: московский СК ходатайствует об аресте педофила-неудачника

Столичные следователи в короткий срок задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю на одной из парковок. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«23 июля 2022 года на парковке вблизи жилых домов, расположенных по улице Генерала Тюленева в городе Москве, обвиняемый напал на несовершеннолетнюю и попытался изнасиловать. Довести преступное деяние до конца мужчина не смог, так как потерпевшая оказала ему активное сопротивление, громко звала о помощи, на что привлекла внимание жильцов дома, которые спугнули злоумышленника, и он скрылся», – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установили 27-летнего подозреваемого. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней).

«Следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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