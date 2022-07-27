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Среда, 27 июля 2022, 13:32 мск

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Избивал на улице женщину с младенцем: в Чертаново задержали буйного мужчину

Полицейские задержали в столице мужчину, который нанес побои женщине, прогуливавшейся с коляской. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Чертаново Центральное при патрулировании территории за совершение хулиганских действий был задержан мужчина. Гражданин наносил телесные повреждения женщине, которая была с малолетним ребёнком, находящимся в коляске. Злоумышленник был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ, (мелкое хулиганство). По факту избиения женщины проводится проверка.

В СМИ уточняют, что полуголый мужчина напал на пострадавшую во дворе одного из многоквартирных домов. Он попытался выхватить из коляски ребенка, но женщина оказала ему сопротивление. Ей оказали помощь прохожие.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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