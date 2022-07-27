Спасли врачи: пенсионерка пострадала в Подмосковье от укуса гадюки

Подмосковные медики спасли местную пенсионерку, пострадавшую от укуса змеи. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Врачи спасли 73-летнюю женщину после встречи с гадюкой. Пациентка была доставлена в Талдомскую больницу бригадой «скорой помощи» в состоянии средней тяжести. Врачи оперативно провели осмотр и ввели сыворотку против яда гадюки», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент состояние женщины стабилизировано, она продолжает находиться под наблюдением специалистов.

Ранее аналогичный случай произошел в Подмосковье во время майских праздников. Тогда гадюка укусила 10-летнюю девочку. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в Коломенскую больницу. Медики в экстренном порядке ввели девочке сыворотку и спасли жизнь.

Москва, Андрей Дорофеев

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