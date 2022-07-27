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Среда, 27 июля 2022, 17:23 мск

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Во время тихого часа: в подмосковном детсаду на воспитанников рухнул потолок

Трое детей пострадали в одном из детсадов городского округа Видное в результате падения на них с потолка штукатурки. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По предварительным данным, 27 июля 2022 года во время тихого часа в одном из дошкольных учреждений, расположенных в городском округе Видное произошел частичный обвал штукатурки с потолка. В результате произошедшего пострадали трое детей, двоим из них оказана медицинская помощь на месте, третьего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.

По факту травмирования детей организована доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, осуществляются опросы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

В прокуратуре Московской области уточнили, что инцидент произошел в детском саду «Бобрёнок», расположенном на Крымской улице в посёлке Боброво. Надзорное ведомство также организовало проверку.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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