«С пионерским задором»: кризис в отношениях с Западом еще не достиг пика

Кризис в отношениях России и Запада находится еще в восходящей фазе и не дошел до своего пика, который может быть очень опасным. Такое мнение на брифинге в Москве высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Мы сегодня живем в качественно новом мире. Его главная черта то, что я называю большим геополитическим и геоэкономическим разрывом. Это не некое временное состояние, Запад взял курс на максимальный разрыв отношений с Россией. Это видно по уровню санкций и планам по отказу от российской нефти и газа», – отметил Пушков.

Сенатор обратил внимание, что такая политика Запада постоянно усугубляется и привел в пример желание Финляндии прекратить выдачу виз россиянам.

«Что такого там могут закупить граждане РФ, ну не буровое же нефтяное оборудование, которое они потом привезут в Россию. По-моему, это избыточное рвение санкционное в надежде на то, что если перекрыть все каналы общения и наших официальных организаций, и граждан с западным рынком, то вот тогда это подействует на Россию и мы окажемся наконец-то в той сложной экономической ситуации, которую они нам хотят создать», – констатировал он.

«Поражает мифологическая составляющая западной политики. Они исходят из какой-то суммы своих собственных представлений, имеющих исключительно мало отношения к реальности. Им кажется, что если они перекроют все каналы со стороны ЕС, то санкции наконец дадут свой результат. В этой мифологии все намешано, например, что Запад – это весь мир. Что вот эти 35 государств-членов ЕС и НАТО и кандидатов в эти две организации, вот они определяют ход событий в мире. Они забывают, что чтобы ни купили российские граждане в Финляндии, гораздо важнее, что у нас покупают нефть Китай и Индия. То есть это несоотносимо с точки зрения противодействия санкционной политике. Но это оставляется за скобками и вот ЕС едиными рядами стройными – что-то пионерское есть, комсомольское в этом задоре, что мы сейчас перекроем и вот наконец-то тогда российская экономика будет разорвана в клочья. Это конечно же не так, но это отражает вот эти ложные посылы, из которых они исходят», – пояснил сенатор.

При этом Пушков отметил, что ложные посылы «уже давно превратились в главное содержание и оценки происходящих событий и политики Запада». По его мнению, их «вымышленную реальность», например, в Ираке, Ливии, Сирии нужно показывать и разоблачать.

«Запад постоянно создает ложные посылы, с которыми он и сражается. Вот сейчас ложный посыл – возможность изолировать, разрушить российскую экономику. Затормозить можно, создать проблемы можно, замедлить наше технологическое развитие можно, но разрушить, разорвать в клочья, как говорил (экс-президент США Барак) Обама, обрушить невозможно – уже ясно. Прошло полгода, семь пакетов санкций со стороны европейцев и около ста разного вида санкций со стороны США. Не хочу сказать, что все легко и просто, санкции, как говорил Путин, оказывают воздействие на нас и не надо преуменьшать это воздействие, не надо говорить, что это ерунда, которая не имеет значения. Она имеет значение. Но она не имеет того значения и той силы, которую хочет придать ей Запад», – подчеркнул он.

«Мы живем в разных информационных повестках дня. Все, мостиков нет… Какой-то информационный диалог между нами и Западом невозможен… От чего нам надо отказываться – это от воспроизведения западных понятий и подходов. У нас есть еще унаследованная от 90-х, начала 2000-х годов такая понятийная зависимость от Запада, критерии очень часто мы заимствуем западные… В условиях расходящихся информационных повесток дня это становится очень серьезным. Мы как бы подыгрываем либеральному миру в наших информационных подходах. Это надо менять. Точно также как надо отказываться от избыточных англицизмов в нашей речи. Особенно поколение новых менеджеров, они погрязли в этих кейсах, фейсах, обьюзингах и так далее», – полагает Пушков.

«Ну почему министерство высшего образования должно называть свои программы англо-американскими терминами? Ну найдите приемлемый русский термин, на худой конец латинский, если вы хотите выглядеть так глобально и международно… Потому что лингвистическая зависимость – это зависимость идеологическая, информационная», – подчеркнул он.

В этой связи сенатор обратил особое внимание, что в условиях нарастания глобального кризиса отношений необходимо защищать и лингвистический суверенитет, и уходить от западных стандартов и понятийных рядов.

«Мы находимся пока еще на восходящей фазе кризиса. Мы не находимся на ниспадающей фазе, когда уже просматривается мирное соглашение, когда на Западе уже хотят что-то поменять в наших торгово-экономических отношениях, от каких-то санкций отказаться. Да, они сейчас точечные изменения делают, но это именно по тем позициям, которые им необходимы, – удобрения, продовольствие, еще какие-то отдельные позиции, это коррекция санкций. Но при этом они расширяют санкции», – констатировал он.

«Мы еще до пика не дошли. И каким будет этот пик – думаю, он может быть очень опасным», – заключил Пушков.

Москва, Мария Соколова

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