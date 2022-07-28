Игнорируют ПДД: почти две сотни аварий с участием велосипедистов произошло в столице

Более 190 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов произошло в первом полугодии в столице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«По итогам первого полугодия в столице зарегистрировано 193 дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов, в результате которых 5 человек погибли и 190 получили травмы различной степени тяжести», – говорится в сообщении ведомства.

За этот же период в столице зарегистрировано 79 дорожных аварий с участием лиц, использующих для передвижения различные электрические устройства малой мощности – до 250 Вт. В таких ДТП пострадали 82 человека. Погибших в таких происшествиях нет.

«Анализ аварийности показал, что основными нарушениями со стороны данной категории участников дорожного движения, ставших причинами дорожных происшествий, стали такие, как нарушение правил движения по пешеходным переходам, невыполнение требований сигналов светофора, пересечение проезжей части вне пешеходного перехода, а также создание помех для движения пешеходов по тротуарам», – отметили в Госавтоинспекции.

При этом сотрудниками подразделений ГИБДД с начала года в Москве пресечено более 30 тысяч административных правонарушений со стороны велосипедистов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности.

Москва, Андрей Дорофеев

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