«Хорошо подготовился»: в Москве обезвреживать дебошира пришлось сапёрам

Столичным полицейским, приехавшим успокаивать домашнего дебошира, пришлось вызвать сапёров, чтобы избежать жертв. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В дежурную часть ОМВД России по району Чертаново Центральное поступило сообщение от местной жительницы о том, что её муж в квартире ломает мебель. Прибывшим на место происшествия полицейским, мужчина сообщил, что у него имеется граната. В данную квартиру были вызваны сотрудники инженерно-сапёрного отделения 2-го специального полка ГУ МВД России по г. Москве, которые обнаружили и изъяли из кармана его одежды предмет, схожий с гранатой», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, при обследовании квартиры следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла три предмета, конструктивно схожих с пистолетами, три магазина и 83 патрона разного калибра. Также были изъяты составные части оружия.

«Согласно результатам исследования части изъятого, пистолет и 50 патронов изготовлены промышленным способом и пригодны для производства выстрелов. Остальные изъятые предметы направлены на экспертизу», – добавили в главке МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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