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Четверг, 28 июля 2022, 14:14 мск

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Пассажиры изнывают от жары: на «зеленой» ветке столичного метро остановились поезда

На южном участке Замоскворецкой линии Московского метро остановлено движение поездов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На Замоскворецкой линии нет движения поездов от станции «Орехово» до станции «Автозаводская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», – говорится в сообщении департамента.

Чуть раньше в ведомстве сообщали, что интервалы между поездами увеличены из-за человека на путях.

При этом жители столицы публикуют в соцсетях видео, запечатлевшее страдающих от жары пассажиров, находящихся в поездах, которые остановились в тоннеле. Отмечается, что на «зеленой» ветке метро эксплуатируются старые вагоны, в которых нет кондиционеров.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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