«Все может измениться в любой момент»: в Подмосковье опасаются птичьего гриппа

Специалисты усилили контроль за состоянием диких птиц в Подмосковье в связи с возможным ухудшением ситуации по птичьему гриппу. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«В Подмосковье ситуация пока благоприятная, но все может измениться в любой момент. Поэтому мы усиливаем контроль в охотхозяйствах и на особо охраняемых природных территориях, особенно на маршрутах сезонной миграции водоплавающих. В случае обнаружения мертвых диких птиц немедленно информируем ветеринарную службу, которая проводит отбор проб и исследования на грипп птиц», – заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По данным минсельхоза Московской области, с начала года на грипп птиц проведены исследования 600 проб от дикой и синантропной (неодомашненной, но непосредственно связанной с человеком и его жильем) птицы. Случаев выявления заболеваний не зарегистрировано.

Высокопатогенный грипп птиц – острое инфекционное заболевание птиц, передающееся человеку, характеризуется острым лихорадочным синдромом, поражением легких и высокой летальностью. Вирус гриппа типа А (Н5N1, H5N2) более устойчив, чем вирус гриппа человека, он поражает мозг, печень, почки и другие органы.

Москва, Андрей Дорофеев

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