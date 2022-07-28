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Четверг, 28 июля 2022, 17:48 мск

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Не вставая с постели: в Московской области более 1,2 млн справок по болезни для школьников оформлено онлайн

Более 1,2 миллиона справок по болезни для школьников оформлено в электронном виде в Подмосковье за прошедший учебный год. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Главное преимущество данного сервиса – экономия времени. Медицинскому специалисту не надо тратить время на оформление бумажной справки, а ребенок не сможет ее потерять или испортить. Все происходит онлайн. Данные о болезни школьника автоматически отражаются в школьном электронном журнале и доступны как учителям, так и родителям. За минувший учебный год таким образом было оформлено более 1,2 млн справок по болезни школьникам», – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Как уточнили в пресс-службе, когда медицинский специалист продлевает ребенку освобождение от занятий, информация об этом также автоматически отражается в электронном дневнике.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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