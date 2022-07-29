Восемь человек погибли в сгоревшем на юге Москвы хостеле

Восемь человек погибли в хостеле на юге столицы, где сегодня ночью произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, ночью 29 июля 2022 года в хостеле, расположенном по улице Алма-Атинская в городе Москве, произошло возгорание, в результате которого по предварительной информации погибли восемь человек», – говорится в сообщении ведомства.

Сразу после ликвидации возгорания следователи и криминалисты СК приступили к осмотру места происшествия.

«Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза», – добавили в столичном следуправлении.

По данным следствия, в четверо пострадавших на пожаре были госпитализированы в медучреждения.

Следственным управлением по Южному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

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