Восьмерых это не спасло: сгоревший московский хостел штрафовали за нарушение противопожарных норм

Администрацию столичного хостела, пожар в котором унес жизни восьмерых человек, ранее привлекали к админответственности за нарушение противопожарных норм. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, которая проводит проверку по факту гибели людей.

«Хостел располагается на первом этаже жилого дома, общая площадь помещений 650 квадратных метров. Предварительно установлено, что в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Юридические лицо, осуществлявшее деятельность, ранее привлекалось контролирующими органами к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Прокурорская проверка продолжается», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе главного управления МЧС по Москве уточнили, что возгорание в хостеле на ул. Алма-Атинской произошло в 23.58. Пожар случился на первом этаже 16-этажного жилого дома. Огонь охватил около 150 квадратных метров.

Из хостела пожарные спасли 8 человек, кроме того из жилого дома были эвакуированы более 200 человек. 8 человек обнаружены без признаков жизни.

«Благодаря грамотным действиям пожарной-спасательных подразделений удалось не допустить распространения огня на вышележащие этажи и на большую площадь», – добавили в главке МЧС.

В 00.21 пожар был локализован, а в 00.47 полностью ликвидирован.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»