«Стрелку» сняли на видео: двое жителей Подмосковья забили насмерть наркоторговца

Суд арестовал двоих жителей городского округа Электросталь, обвиняемых в причинении смерти по неосторожности жителю Республики Марий Эл. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 24 июля 2022 года в утренние часы подозреваемый совместно со своим знакомым с целью мести за нереализованную ранее мужчиной доставку наркотического средства, под обманным предлогом заманили его на пустырь, расположенный за промзоной вблизи улицы Горького города Электросталь. К оговоренному месту назначения мужчина прибыл на автомобиле со своим другом, после чего отправился на пустырь, где злоумышленники совершили нападение на потерпевшего и нанесли удары ножом и телескопической дубинкой по различным частям тела, зафиксировав все происходящее на видеозапись. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, после чего подозреваемые скрылись с места преступления. Тело погибшего обнаружено его другом, который забеспокоившись из-за долгого отсутствия, пошел на его поиски», – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установили и задержали одного из подозреваемых. Его подельник самостоятельно явился с повинной. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственных действий осуществлены обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых были обнаружены орудия совершения преступления, изъят мобильный телефон, на который была произведена видеосъемка момента совершения преступления. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, биологическая и дактилоскопическая экспертизы. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение.

Москва, Андрей Дорофеев

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