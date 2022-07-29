Купались при луне: двух обессилевших пловцов выловили ночью в Москве-реке

Столичные спасатели оказали минувшей ночью помощь двум людям, потерявшим силы во время купания в Москве-реке. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«По тревоге к месту происшествия вышла дежурная смена. В районе причала «Красный октябрь» спасатели обнаружили в воде мужчину и женщину, едва держащихся на плаву. Граждан подняли на борт спасательного катера и доставили на станцию «Крымский мост», где оказали им первую помощь и обогрели», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что после осмотра бригадой «скорой» жительницу Тамбова госпитализировали в медицинское учреждение. С мужчиной спасатели провели профилактическую беседу о недопустимости купания в запрещённом месте. После беседы спасённый отправился домой.

«Спасатели на воде призывают соблюдать правила безопасности на водоёмах: купаться только в разрешённых для этого местах, в светлое время суток, не переоценивать свои силы», – добавили в департаменте.

Москва, Андрей Дорофеев

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