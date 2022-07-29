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Пятница, 29 июля 2022, 17:44 мск

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Врачи в Коломне спасли пенсионеру перерезанную бензопилой руку

Подмосковные врачи спасли пожилому мужчине руку, тяжело травмированную бензопилой. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В травматологическое отделение Коломенской областной больницы с массивным кровотечением поступил 75-летний мужчина. Бензопилой он повредил себе предплечье: мышцы, сухожилия, нервы и – самое опасное – плечевую артерию. Чтобы пациент не скончался от потери крови, бригада «скорой помощи» на месте происшествия перетянула ему руку жгутом и доставила в больницу», – говорится в сообщении ведомства.

В минздраве отметили, что долгое нахождение конечности без кровоснабжения из-за полученной травмы грозило другой проблемой – ампутацией руки. Чтобы этого избежать, было необходимо в срочном порядке приступать к восстановлению поврежденной артерии.

«Уже спустя час после того, как в конечность перестает поступать кровь, может развиться ишемия – опасное состояние, которое может привести к необратимым последствиям для здоровья. Спасением пациента занималась мультидисциплинарная бригада врачей – травматолог, нейрохирург, сосудистый хирург из МОНИКИ. Сначала пациенту восстановили кровоток в руке, а затем сосудистый хирург выполнил пластику артерии», – рассказала заместитель главного врача Коломенской областной больницы по медицинской части Ольга Миронова.

Операция прошла успешно – удалось не только спасти руку, но и восстановить двигательные функции. В настоящий момент пациент продолжает находиться под наблюдением врачей. Ему все еще переливают компоненты крови, чтобы восполнить ту потерю, которую он понес после происшествия.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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