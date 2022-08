Роскомнадзор: TikTok, Telegram и Zoom будут помечать в поисковиках как нарушителей закона

Роскомнадзор обязал поисковые системы в Интернете маркировать TikTok, Telegram и Zoom и другие ресурсы как нарушителей законодательства. Как сообщает медиа-регулятор, такие меры будут действовать до полного устранения этими компаниями нарушений законодательства РФ.

«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», – говорится в сообщении ведомства.

По данным Роскомнадзора, эти IT-компании не соблюдают свои обязанности по закону о деятельности иностранных лиц в сети Интернет на территории РФ. «Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства», – пояснили в ведомстве.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»