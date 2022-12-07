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Среда, 7 декабря 2022, 15:49 мск

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Суд арестовал полицейского, устроившего смертельное ДТП в Подмосковье

Суд арестовал до начала февраля полицейского, обвиняемого в совершении в состоянии опьянения ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области сотруднику органов внутренних дел предъявлено обвинение в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения, повлекшего смерть 44-летней женщины (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5.02.2023», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, планируется назначение генетической и автотехнической экспертиз, допрошены водители автомобилей и очевидцы.

Как сообщал «Новый День», авария произошла 5 декабря. Мужчина совершил столкновение с тремя автомобилями. Пассажирка одной из машин получила смертельные травмы.

В главном управлении МВД по Московской области позже сообщали, что сотрудник межмуниципального управления полиции «Балашихинское» «уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Автокатастрофа

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