Повышенная концентрация фенола выявлена в воздухе вблизи горящего гипермаркета в Химках

Специалисты выявили повышенную концентрацию фенола в воздухе около горящего строительного гипермаркета OBI, расположенного в торговом центре «Мега-Химки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные в пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«По состоянию на 08.55 09.12.22 в воздухе присутствуют остатки продуктов горения и характерный запах. Сотрудниками ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» проводятся исследования качества атмосферного воздуха в зоне влияния последствий возгорания. По результатам измерений, проведенных в селитебной зоне: в 140 м от сгоревшего магазина по адресу г. Химки, Машкинское шоссе (08.35 – 08.55), зафиксирована повышенная концентрация фенола 0,3 ПДКм.р. Концентрации остальных загрязняющих веществ менее 0,2 ПДКм.р.; превышений ПДК нет», – сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что, по данным с датчиков контроля содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, расположенных в городском округе Химки, концентрации загрязняющих веществ менее 0,2 ПДКм.р.

Как сообщал «Новый День», пожар возник сегодня в 05.59. На момент прибытия первого пожарного расчета горела кровля гипермаркета OBI на площади 250 кв. метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 7 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти.

В горящем гипермаркете произошел взрыв, который привел к обрушению конструкций на площади 5 тыс. кв. метров. В здании были слышны глухие взрывы, предположительно, взрывалась продукция в отделе лакокрасочных изделий.

В настоящее время спасатели локализовали пожар и продолжают тушение огня. На месте также работают следователи и криминалисты.

На данный момент известно об одном погибшем. СМИ сообщают, что это охранник гипермаркета.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Москва, Андрей Дорофеев

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