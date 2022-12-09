В горящем ТЦ в Химках перед пожаром проводили сварочные работы

В торговом центре «Мега-Химки», где сегодня рано утром возник масштабный пожар, проводили сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием установлено, что в торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, жизни и здоровью потребителей, что привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тыс. кв. метров, в результате которого погиб охранник», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что для определения степени поражения объекта огнём и границ осмотра криминалистами применён квадрокоптер. На месте работает штаб из сотрудников Следственного комитета, МВД и МЧС.

Как сообщал «Новый День», пожар возник сегодня в 05.59. На момент прибытия первого пожарного расчета горела кровля гипермаркета OBI на площади 250 кв. метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 7 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти.

В горящем гипермаркете произошел взрыв, который привел к обрушению конструкций на площади 5 тыс. кв. метров. В здании были слышны глухие взрывы, предположительно, взрывалась продукция в отделе лакокрасочных изделий.

В настоящее время спасатели локализовали пожар и продолжают тушение огня. На месте также работают следователи и криминалисты.

На данный момент известно об одном погибшем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Москва, Андрей Дорофеев

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