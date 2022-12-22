Суд продлил на три месяца арест коммерческому директору Ксении Собчак

Тверской райсуд Москвы продлил на три месяца срок содержания в СИЗО коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву, обвиняемым в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщила сегодня пресс-служба суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 22 декабря 2022 года удовлетворено ходатайства следователя, продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере), Суханова Кирилла Николаевича, Кузьмина Ариана Александровича, Бигаева Тамерлана Маирбековича, до 24 марта 2023 года», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», в конце октября Суханова и бывшего главреда Tatler арестовали по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы корпорации «Ростех». По версии следствия, обвиняемые подготовили для телеграм-канала «Тушите свет» статью, которая могла причинить вред правам и законным интересам Чемезова или его близких. Публикацию удалили после договоренностей об оплате с представителями главы «Ростеха».

В середине ноября Собчак извинилась перед Чемезовым за действия своих сотрудников.

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения… Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве и сейчас находятся в СИЗО. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение», – написала она в своем телеграм-канале.

Москва, Андрей Дорофеев

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